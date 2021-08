«On va se fier aux balises du ministère» -François Legault

Le premier ministre Legault affirme être au courant de l'enjeu entourant la desserte ambulancière à Malartic.

C'est que des discussions sont présentement en cours avec les syndicats dans le cadre des négociations des conventions collectives.

François Legault précise qu'il se fiera aux critères demandés par le ministère de la Santé.

«Le ministère s'est fixé des balises pour savoir où et comment on installe des ambulances. On est en train de revoir ces critères-là. Dans l'avenir, ce sera factuel, si on répond aux critères, on va mettre une ambulance.»