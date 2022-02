Opération déneigement en Abitibi-Témiscamingue

L'adage qui dit qu'après la tempête, vient le calme, n'est pas tout à fait vrai en Abitibi-Témiscamingue.

Avec la solide bordée de neige reçue mardi et dans la nuit de mardi à mercredi, les équipes des différentes villes ont énormément de travail pour l'enlever et la récupérer.

La mairesse de Val-d'Or, Céline Brindamour, est satisfaite de ce qu'elle voit, compte tenu des quantités et de la longueur de la tempête :

«Oui, absolument, de ce que j'ai vu dans mon village, sur la grande route et au centre-ville. Dans ce cas-ci, elle est au milieu de la chaussée, mais j'ai confiance que les travaux publics pourront dégager ça d'ici demain. On attendait de la neige durant la nuit, mais on en a eu plus. Plus de neige, ça prend plus de temps.»

- Céline Brindamour