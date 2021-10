Opération Oxyder contre la drogue : les peines sont connues

Toutes les personnes arrêtées dans la rafle «Oxyder» contre la drogue en Abitibi-Témiscamingue en 2018 sont fixées sur leur sort.

Les deux derniers hommes, Guillaume Fillion-Beaumont et Éric Robidoux, écopent de 21 mois et de six mois de prison respectivement.

Six autres coaccusés ont reçu dans le passé des peines variant entre six mois et quatre ans.

Ils ont comploté pour vendre de la cocaïne et des méthamphétamines.

Un dernier, Martin Boucher, a été totalement innocenté.

Un attendu procès n'aura jamais eu lieu, alors que les accusés ont plaidé coupable, o0ur la plupart juste avant l'ultime étape judiciaire.

Les peines d'Oxyder

- Guillaume Langevin : quatre ans et dix mois

- Yannyck Simard : quatre ans

- Naiian Brière-Gauthier : quatre ans

- Denis Savard : trois ans et demi

- Miguel Laliberté : trois ans

- Ghyslain Guay : deux ans

- Guillaume Fillion-Beaumont : 21 mois

- Éric Robidoux : six mois