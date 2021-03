Ottawa va adoucir les peines pour possession simple

Le gouvernement fédéral veut réformer le Code criminel pour mettre fin aux peines minimales liées à la possession simple de drogue.

Ça touche notamment la cocaïne ou les méthamphétamines, alors que c'est déjà décriminalisé pour le cannabis.

L'idée est d'offrir un soutien médical et des peines dans la communauté plutôt que de l'emprisonnement automatique aux toxicomanes non violents.

Me Érika Marier est la représentante des avocats de la Défense en Abitibi-Témiscamingue. Elle estime que ça aura assurément un impact dans notre région :

«On a beaucoup de ce genre de cas, et beaucoup chez les autochtones. Ça va aider à réduire les peines et à ne pas ajouter de condamnations et de casiers judiciaires.»

Le projet de loi permettrait aussi aux policiers d'avoir un pouvoir discrétionnaire et de décider ou non de déposer une plainte en justice, dépendant de l'individu devant eux.

Me Érika Marier ajoute que certains crimes purgés dans la collectivité, qui avaient été retirés sous l'ère de Stephen Harper, auraient des bienfaits :

«Ce serait modifié et enlevé de certaines infractions, dont trafic et possession de stupéfiants. À partir de l'entrée en vigueur, beaucoup plus de gens sont admissibles à des peines en collectivité. Ça va permettre de ne plus engorger les centres de détention.»

- Me Érika Marier