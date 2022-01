Où loger la famille de 9 de Languedoc?

La famille de neuf personnes victime d'un incendie en fin de semaine à Languedoc s'attaque à son prochain gros défi.

Les citoyens d'un peu partout en Abitibi-Témiscamingue se sont montrés généreux en dons de toutes sortes et la campagne de sociofinancement a dépassé les 13 000$.

Sauf que maintenant, il faut trouver un endroit où vivre, pas trop loin de l'école Bellefeuille de Taschereau, la municipalité voisine.

«On travaille fort, on a peut-être une piste de solution, mais on ne veut pas changer les enfants d'école. On fait le maximum. Une famille de 9, ce ne sont pas toutes les communautés qui ont des logements vacants pour les accueillir. Nous, on n'a pas d'hôtel sur notre territoire.»

- Michael Otis, maire de Taschereau