Le CISSS-AT annonce l'ouverture d'un Centre de prévention des surdoses à Val-d’Or.

Le centre est situé à même la clinique de traitement de la dépendance aux opioïdes sur la 12e rue.

Les gens qui ont des dépendances pourront donc consommer tout en étant encadrés par des intervenants compétents.

Cela permet aussi de réduire les risques de surdoses mortelles, la transmission d'infections et de réduire les méfaits reliés à la consommation.

Les effets de la pandémie et du confinement auront permis d'accélérer la mise en place du projet.

«Dans nos données préliminaires, pendant les six premiers mois de 2020, on a eu 11 décès qui étaient probablement liés aux surdoses d'opioïdes. Ça nous a préoccupés parce que normalement pour toute une année on a environ six à dix décès.»

- Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil à la Santé publique