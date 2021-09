Pal Airlines atterrit à Val-d'Or

Les voyageurs de l'Abitibi-Témiscamingue auront une nouvelle offre lorsqu'ils prendront l'avion à Val-d'Or.

La compagnie Pal Airlines offre dès maintenant ses services, prenant ainsi la place d'Air Canada qui a cessé ses activités en juin 2020.

Pour l'instant, ce sont trois vols par semaine à direction de Montréal qui sont offerts, mais d'autres possibilités pourront s'ajouter lorsque la demande sera suffisante.

«Ça fait longtemps qu'on regarde à quels endroits on peut offrir nos services. Ce que l'on essaie de faire, c'est d'aller voir les gens et la communauté d'affaires. On leur a demandé quels étaient leurs besoins et comment on peut les remplir, car si on n'a pas les bons horaires et la bonne tarification, on n'aura pas de succès.»

-Tommy Desfosses, directeur développement des affaires chez PAL Airlines