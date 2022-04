Paquet de retour, mais pas les autres

Les Foreurs pourront compter sur un retour important mercredi.

Le défenseur Félix Paquet est suffisamment rétabli de sa blessure pour reprendre l'action.

Paquet a raté les six derniers matchs du vert et or, qui a encaissé 23 buts dans cette séquence.

Les nouvelles ne sont cependant toutes bonnes. Jason Desruisseaux est un cas incertain, Mavrick Gauthier, Philippe Cloutier et William Blackburn sont blessés et Zachary Michaud sera suspendu un match.

Ça s'ajoute à l'attaquant russe Alexander Myrzabalaev, qui a aussi raté six rencontres, blessé à la gorge.