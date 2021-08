Pas de masque en classe pour les élèves de l'Abitibi-Témiscamingue

Le port du masque en classe ne sera pas obligatoire pour les jeunes du primaire et du secondaire en Abitibi-Témiscamingue.

Ce dernier devra cependant être porté dans les aires communes, dans le transport scolaire et lors de leurs déplacements.

Il n'y aura plus de bulles-classes, ni de fréquentation en alternance pour les secondaires 3,4 et 5. Le nombre régulier de jeunes dans les autobus sera aussi possible.

Les activités parascolaires seront permises et offertes comme à l'habitude.

Le passeport vaccinal sera demandé au secondaire pour les activités d'équipes ou propice aux contacts. Il sera également demandé pour les matchs et tournois.

Les élèves du primaire ayant été en contact avec un cas de COVID-19 pourront continuer leurs activités scolaires en portant un masque pendant 10 jours, mais ils ne pourront pas effectuer d'activités parascolaires pendant cette période.

Au secondaire, les élèves pleinement vaccinés ayant été en contact avec un cas de COVID-19 n'auront pas besoin de s'isoler ni de porter le masque et pourront continuer leurs activités parascolaires.

Ceux qui ne sont pas pleinement vaccinés devront, quant à eux, porter le masque pendant 10 jours et se limiter aux activités scolaires permises, mais sans pouvoir prendre part aux activités parascolaires visées par le passeport vaccinal.

En ce qui concerne les étudiants des centres de formation professionnelle (CFP), ils devront porter le masque en tout temps comme dans les cégeps et universités.

82 % des jeunes âgées de 12 à 17 ans ont obtenu une première dose de vaccin, alors qu'une proportion de 70 % des jeunes de cette tranche d'âge est adéquatement vaccinée.