Pas facile le métier d'intervenant à la DPJ

Tous les métiers ont leurs bons et leurs mauvais côtés.

C'est particulièrement vrai en protection de la jeunesse, où un intervenant arrivé au bon moment peut faire toute la différence dans la vie d'un enfant.

C'est un aspect très valorisant de la profession.

À l'inverse, c'est un emploi stressant où il est obligatoire de voir des situations difficiles.

Par exemple, en Abitibi-Témiscamingue, dans la dernière année, il y a eu 20 abandons d'enfants.

Le Directeur de la protection de la jeunesse dans notre région, Donald Vallières, avait ce message pour son équipe d'intervenants :

«Leur présence attentive et leurs interventions ont assurément permis d'éviter de nombreux drames. Je veux dire à ceux et celles qui composent nos équipes jeunesse, dans les moments de doute, de peur ou de découragement, même le soir, quand le sommeil ne veut pas de vous, n'oubliez jamais que grâce à chacun d'entre vous, des centaines d'enfants, au même moment, dorment en sécurité et dans un milieu où ils sont aimés et protégés. C'est grâce à chacun de vous.»

- Donald Vallières