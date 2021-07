Pas plus de spectateurs au FME malgré les assouplissements

Le Festival de musique émergente (FME) n'accueillera pas plus de spectateurs lors de sa prochaine édition.

Lundi, Québec annonçait que la capacité d'accueil des festivals extérieurs allait passer de 5000 à 15 000 dès dimanche.

La directrice générale du FME, Magali Monderie-Larouche, explique que le problème est au niveau de la distanciation.

«Le pied carré par festivalier ne change pas et il faut encore avoir deux mètres carrés par personne. On est quand même à Rouyn-Noranda, nos salles sont quand même petites. C'est la même chose pour nos sites extérieurs, on ne peut pas prendre un quartier au complet.»