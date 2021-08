Pénurie de personnel : un CPE de Val-d'Or va devoir fermer

La crise en petite enfance atteint son paroxysme à Val-d'Or.

Le CPE Vallée-des-Loupiots va fermer son installation de l'Avenue Paquin dès le premier septembre, pour une durée indéterminée.

Ce sera fermé. Pas d'accès aux 80 enfants.

C'est en raison de l'importante pénurie de main-d'oeuvre.

La situation sera réévaluée de mois en mois.

Des parents se retrouvent donc le bec à l'eau à quelques jours d'avis.

«D'autres employeurs offrent 3$, 4$, 5$ ou même 8$ de l'heure de plus. C'est impossible de concurrencer. À 16.75$ l'heure et McDonald qui offre 19$-20$. À l'aide. Svp quelqu'un au provincial doit entendre mon message. On n'est plus capable, ça ne marche juste plus.»

- Joël Gagné, directeur général du CPE