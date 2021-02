Perquisition en matière de stupéfiants au Témiscamingue

La Sûreté du Québec a procédé à une perquisition reliée aux stupéfiants dans une résidence de la rue Principale à Saint-Bruno-de-Guigues.

Sur place les policiers ont saisi plus de 35 grammes de Purple, plus de 40 grammes de Crystal meth, des comprimés de méthamphétamine, 1 arme à feu prohibée, 2 arbalètes, 1 pistolet à impulsion électrique, plus de 4 000 dollars en devises canadiennes et du matériel de vente.

Un homme et une femme âgée respectivement de 28 et 29 ans ont été arrêtés.

Ils demeurent détenus et devraient comparaitre aujourd'hui au palais de justice de Ville-Marie.

Ils feront face à des accusations reliées aux trafics de stupéfiants et à la possession d'armes prohibées.