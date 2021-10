Personnel de la santé: 295 ne sont pas adéquatement vaccinées

Plus de 290 personnes du monde de la santé ne sont pas encore doublement vaccinées dans notre région.

Ce sont les données du CISSS-AT en date du 14 octobre.

Du lot, 205 n'avaient reçu aucune dose.

C'est quand même nettement plus bas qu'au mois d'août, où le chiffre total était à 764.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, laisse jusqu'au 15 novembre au personnel de la santé pour recevoir les doses, à défaut de quoi il y aura suspension du droit de pratique.

La PDG du CISSS-AT, Caroline Roy croit que ce mois supplémentaire va permettre d'agrandir le nombre d'employés vaccinés.

«Toutes les semaines, on n'en a pas un grand nombre, mais on en a certains qui vont chercher une première dose. Oui, ça peut faire la différence et ce mois-là va faire la différence. Je pense également que la décision avec les ordres professionnels qui vont retirer le permis de pratique aux travailleurs non vaccinés, ça va servir d'incitatif.»