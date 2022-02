Philippe Cloutier donne du gros hockey aux Foreurs

Le gardien des Foreurs, Philippe Cloutier, connaît ses meilleurs moments dans la LHJMQ.

Repêché en cinquième ronde en 2021, le gardien de 18 ans a énormément de temps de jeu avec la blessure de William Blackburn.

Cloutier avait une efficacité de .860 à ses 16 premiers matchs.

Puis, dans les trois derniers, il est à .928.

Cloutier a été questionné sur sa charge de travail et il admet qu'il aime les matchs où il est occupé :

«Ça dépend. Tu peux recevoir 45 lancers, mais 30 de la ligne bleue, ou 15 lancers seulement, mais tous de qualité dans l'enclave. Moi, personnellement, j'aime mieux recevoir plus de lancers. Des parties de 30 lancers et plus, ça ne me dérange pas, ça me tient actif.»

- Philippe Cloutier