Pierre Corbeil ne sollicitera pas un nouveau mandat

Les citoyens de Val-d'Or auront assurément un nouveau dirigeant à la tête de la ville au terme de la prochaine élection.

Le maire actuel Pierre Corbeil a annoncé lors de la séance du conseil de ville qu'il ne sollicitera pas un nouveau mandat.

Il affirme avoir pris cette décision au terme d'une longue réflexion.

«À toutes les fois que je consultais quelqu'un pour savoir si je prenais la bonne décision, il y en avait plusieurs qui me demandaient de continuer et qui me voyaient continuer quatre ans. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aurait pris ça à moitié et quand on le fait il faut le faire pour les quatre années additionnelles. Je crois qu'il est temps qu'on regarde la vie autrement.»

-Pierre Corbeil, maire de Val-d'Or