Pierre Dufour défend son ministère

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, s'est porté à la défense de son ministère hier (mardi) lors période de questions à l'Assemblée nationale.

Dans un reportage diffusé à l'émission, Enquête à Radio-Canada, des sources affirment que le ministère laisse l'industrie établir la valeur du bois qui est coupé dans les forêts du Québec.

De son côté, Pierre Dufour rappelle que les mesureurs sont dans l'obligation de respecter certaines consignes.

«Il y a une loi qui encadre les mesureurs. Deuxièmement, il y a des groupes spécifiques, des vérifications de compétence, il y a des vérifications sur le terrain et les cartes de compétence peuvent aussi être retirées. Des vérifications diverses sont faites sur le transport et dans les cours à bois. On est conscient que les mesureurs, c'est quelque chose d'important et il y a une grosse logistique derrière tout ça.»

-Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs