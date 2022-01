Pierre Dufour explique la taxe santé de la CAQ

Le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Pierre Dufour, estime que la contribution santé que devront débourser les non-vaccinés a sa place.

L'annonce du premier ministre François Legault donne lieu à des tonnes de réactions, après qu'il ait promis de «taxer», d'un montant encore inconnu, ceux qui n'auront pas une raison valable d'éviter le vaccin contre la covid-19.

Il reste encore plusieurs questions à répondre d'ici la mise en place du processus qui vise à augmenter le taux de vaccination.

Le député d'Abitibi-Est et ministre régional, Pierre Dufour, estime que ce n'est pas une première au Québec :

«Sur le permis de conduire, quand on fait des actes illégaux, on paye plus cher. Les fumeurs, eux, ont une taxe sur les paquets de cigarettes qui a aidé à payer le Stade olympique. Quand on veut enrayer un problème, des fois, c'est quand on vient jouer dans le porte-feuille que ça fait plus mal. Des fois, il faut des actions concrètes.»

- Pierre Dufour