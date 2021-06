Pierre Dufour satisfait des acquis de la région 

Pierre Dufour dresse un bilan positif de sa dernière session parlementaire.

Tout d'abord, il se dit très satisfait de l'adoption du projet de loi 88 sur la conservation et la mise en valeur de la faune.

Des progrès au niveau des infrastructures ont aussi été faits avec le financement de l'aréna Kiwanis de Val-d'Or et le Centre aquatique de Rouyn-Noranda.

Pierre Dufour est également heureux des avancées faites concernant les routes en Abitibi-Témiscamingue.

«La Courbe Brière, on était presque rendu à penser que c'était loufoque qu'il allait arriver quelque chose avec ça. On a désengorgé ce projet-là. Il y a aussi le bureau de projet pour la route 117 qui a vu le jour. Le fait qu'il y est des gens qui sont appliqués à travailler spécifiquement à regarder ce que l'on peut faire avec cette route-là c'est majeur.»

Critiqué par plusieurs de manquer de leadership dans le dossier de la main-d'oeuvre en santé, le ministre régional affirme que du travail se fait, mais en privé.

«Moi, je travaille en partenariat avec Claude Morin, le président du CISSS-AT et avec Caroline Roy. On s'assure que les canaux de communications autant administratifs que politiques sont disponibles et ouverts. On s'assure également que les attentes et les besoins sont possibles d'être comblés.»