Place au 10è triathlon d'hiver à Val-d'Or

Le triathlon d'hiver est de retour pour une dixième année à Val-d'Or.

L'événement va se tenir le 26 février, à la Forêt récréative.

Membre du comité organisateur, Anne-Marie Nadeau explique l'engouement pour l'événement :

«Les gens ont besoin de sortir de la maison, sortir dehors, et d'avoir un objectif et un défi. Ça va faire du bien de participer à une compétition, surtout qu'il n'y a pas de pression, on n'est pas aux Jeux olympiques. L'objectif, c'est d'avoir du plaisir et peut-être de se dépasser un petit peu.»

- Anne-Marie Nadeau