Plus de 13 000 foyers en région auront accès à Internet haute vitesse

Plus de 13 000 foyers de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec seront branchés à Internet haute vitesse d'ici septembre 2022.

C'est dans le cadre de l’opération haute vitesse Canada-Québec.

Le projet est évalué à plus de 127 millions$ et sera financé par les gouvernements provincial et fédéral.

Le ministre régional, Pierre Dufour, estime que le projet va permettre à la région de rattraper son retard sur les grands centres.

«C'est sûr que ça va donner un coup de main. Lorsqu'il y avait eu le dernier programme et qu'on n’avait pas eu aucune somme, c'était très décevant. On espérait qu'il y ait autre chose et c'est ce qui a été atteint. On est très content qu'il y ait un aboutissement qui va permettre de mettre l'Abitibi-Témiscamingue au même niveau que les autres régions du Québec.» -Pierre Dufour, ministre régional

Pour la ministre fédérale du Revenu national, Diane Lebouthillier, cette annonce profitera à tous les secteurs d'activités.