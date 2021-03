Plus de 47 000 $ pour favoriser la conciliation famille-travail-études

Le gouvernement du Québec remet plus de 47 000 à trois institutions de la région pour favoriser la conciliation famille-travail-études.

L'UQAT reçoit la plus grande part du gâteau avec 20 000$ alors que le Conseil des Anicinapek de Kitcisakik et le Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois reçoivent respectivement 12 042$ et 15 000$.

Les deux appels de projets, lancés au cours de l’été 2020, ont été fort populaires, ce qui démontre la volonté

des milieux de travail ou d’enseignement de répondre à la réalité actuelle des familles.