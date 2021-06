Les municipalités de l'Abitibi-Témiscamingue reçoivent un coup de main du gouvernement du Québec.

Ce dernier injecte plus de 5M$ afin de réaliser des travaux d'amélioration de leurs infrastructures.

Malartic et Senneterre reçoivent les plus grandes parts du gâteau avec des sommes respectives de 143 000 et 133 000$.

Au total, ce sont 60 municipalités qui reçoivent une somme.