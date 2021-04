Plusieurs enjeux préoccupent les agriculteurs

Les agriculteurs de la région ont pu partager leurs préoccupations avec vice-président général de l'Union des producteurs agricoles (UPA), Martin Carron, qui était en visite virtuelle.

Parmi les dossiers qui ont été abordés au cours de la rencontre on y retrouve la situation entourant les ponts de la région, dont les charges permises causent certains problèmes.

Un questionnaire envoyé aux producteurs a d'ailleurs permis d'identifier 25 ponts problématiques.

Un autre enjeu qui inquiete les agriculteurs et l'UPA, est le rebroisement des terres en friches.

«De plus en plus on voit que le gouvernement favorise l'Abitibi-Témiscamingue pour reboiser les terres afin de capter du carbone. Ces terres-là par contre, on va en avoir de besoin à moyen et à long terme pour développer notre région. Si on reboise trop de terres en friches, on vient de les condamner pour 30 ou 40 ans. Je suis d'accord qu'il y a du reboisement qui peut être fait, mais dans certains secteurs.»

-Pascal Rheault, président régional de L'UPA