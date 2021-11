Plusieurs partenaires s'unissent pour aider La Piaule

Les différents partenaires s'unissent pour aider les responsables de La Piaule à la suite d'un accident qui a provoqué un dégât d'eau majeur.

Les usagers du centre d'hébergement ont tous été relocalisés au sous-sol de l'église Saint-Sauveur.

La Ville de Val-d'Or fait évidemment partie des partenaires qui donnent un coup de main.

Le maire sortant, Pierre Corbeil, nous explique comme la Ville donne un coup demain.

«À ce moment-ci, les besoins qui ont été exprimés c'est de soutenir la facture des repas. Les responsables sont allés à la banque alimentaire du Centre de bénévolat pour avoir des desserts et ils sont allés voir des fournisseurs pour des sandwichs. Il y a des coûts unitaires qui ont été établis. Il y a une facture qui va suivre et on va l'assumer.»