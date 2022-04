Plusieurs pays intéressés par le Tour de l'Abitibi

La pause de deux ans du Tour de l'Abitibi ne semble pas avoir ralenti l'ardeur des jeunes cyclistes de partout dans le monde.

Alors que l'édition de cet été vient à peine d'être confirmée, ça se bouscule aux portes pour participer à la seule course de la Coupe des nations junior UCI présentée en Amérique.

«On a déjà fait l'avis d'intérêt auprès des équipes et il en a beaucoup. Plus d'une vingtaine d'équipes ont déjà montré leur intérêt, dont six équipes internationales. Comme on a décidé de faire le tour un peu tard, ça apporte son lot de difficultés, on a du pain sur la planche.»

- Mélanie Rocher, présidente du Tour