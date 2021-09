Plusieurs perquisitions concernant des fraudeurs à Rouyn-Noranda

La Sûreté du Québec procède à cinq perquisitions à Rouyn-Noranda visant un réseau de fraudeurs.

Celui-ci est suspecté d'avoir effectué différentes fraudes de type PCU, fraude de grands-parents, vol d'identité, production et achat de faux contrats avec fausses pièces d'identité.

Au final, les individus ont réussi à soutirer 112 000$ incluant 46 000$ de fraudes PCU.

Différents items reliés aux infractions furent retrouvés sur place comme de la fausse monnaie canadienne et américaine, des pièces d'identification frauduleuses, des notes d'informations bancaires manuscrites, plusieurs cartes bancaires avec différentes identités et des stupéfiants de type cocaïne et méthamphétamine.

Les policiers ont effectué une première arrestation d'un homme de 22 ans en lien avec les infractions reprochées.

Il fut libéré sous promesse de comparaitre.

Une analyse plus poussée sera effectuée et d'autres arrestations sont à prévoir dans le dossier.