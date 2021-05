Possibles projets de logements sur la rue Giguère

De nouveaux logements pourraient voir le jour dans les prochaines années sur la rue Giguère à Val-d'Or.

Certaines personnes auraient indiqué à la Ville leur intérêt à réaliser des projets.

Le maire, Pierre Corbeil, espère que la rue Giguère va se développer lorsque le prolongement du boulevard Forest sera terminé.

«Il faudrait installer les services dans cette rue et on viendrait ouvrir le développement du côté est entre le Boulevard Forest et la rue Duchesne dans une première phase et ultérieurement entre Duchesne et Marcoux dans une deuxième phase.»