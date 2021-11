«Pour tous les bénévoles, c'est décourageant» - Stéphane Grenier

La maison d'hébergement La Piaule de Val-d'Or va tenter de se relever, après un autre dur coup.

Cette nuit, un accident a provoqué un dégât d'eau majeur et 40 personnes itinérantes ont été relocalisées à l'église St-Sauveur.

Par mégarde, un usager a déclenché les gicleurs en y suspendant du matériel.

Il y a de l'eau, beaucoup d'eau, au coeur de la maison.

Il faudra nettoyer, assécher, reconstruire et faire affaire aux assureurs.

«Cette nuit, on les a relocalisés au site de débordement et ce soir, on va voir si on est capable d'en réintégrer certains dans La Piaule. Pour les 2-3 prochains jours, c'est certain que notre cuisine n'est pas fonctionnelle. On n'avait définitivement pas besoin de ça. Pour tous les bénévoles qui s'impliquent à La Piaule, c'est dur, on a la larme à l'oeil. Ce serait le fun d'avoir un push d'amour de la communauté pour les employés, les résidents et les bénévoles dans les prochains jours.»

- Stéphane Grenier, président de La Piaule