Pourquoi ne pas tondre son gazon en mai

Le monde agricole vous demande de ne pas tondre votre gazon en mai.

Pourquoi?

C'est que les pollinisateurs, notamment les abeilles, vont se servir des fleurs, comme les pissenlits, pour se nourrir en début de saison.

Entre temps, ça va mal pour les apiculteurs. Les colonies sont décimées par un parasite qui les affaiblis l'été et qui fait mourir les abeilles l'hiver.

L'éco système dans lequel évolue l'abeille est complexe et fragile. David Ouellet explique que l'homme doit laisser la nature en paix :

«L'abeille est le bioéducateur de l'écosystème. Si elle ne va pas bien, le reste non plus. La moitié de ce qu'on mange provient de la pollinisation : les cajou, les noix, les fraises, les bleuets. Ça se répercute sur toute la chaîne et tout le monde va en souffrir.»

- David Ouellet