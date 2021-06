Prix du bois, la solution passe-t-elle par l'UQAT?

Est-ce que l'Université de Québec en Abitibi-Témiscamingue peut offrir une solution à la hausse virtigineuse du prix du bois?

Plusieurs sont consternés de voir que, depuis quelques mois, le prix des matériaux a doublé, triplé dans certains cas, rendant certains travaux de construction et de rénovation impossible.

Par moment, il y a aussi eu pénurie de matériaux dans les cours des commerçants.

«Depuis 2008, au Laboratoire de biomatériaux, on développe des produits à base de résidus de la transformation du bois. On vise une économie circulaire, tout ce qui sort du bois, on essaye de l'utiliser. On prend des résidus de bois et de plastique pour développer des produits de polymère.»

- Ahmed Koubaa, professeur titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la valorisation, la caractérisation et la transformation du bois à l'UQAT