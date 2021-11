Qu'arrive-t-il avec l'usine de Résolu à Amos?

Les travailleurs de l'usine de papier de Produits forestiers Résolu d'Amos ont toujours espoir de retourner au travail un jour.

L'usine a fermé en avril 2020 en raison de la baisse de la demande mondiale de papier.

Depuis, des discussions ont lieu entre le syndicat et l'employeur, la ville et les paliers de gouvernement.

Est-il possible de recommencer à produire du papier ou faut-il innover vers d'autres produits?

C'est ce qu'une étude du comité de relance, qui doit sortir bientôt, devrait pouvoir éclaircir.

Le président du syndicat, Frédéric Auger, ne baisse pas les bras :

«On attend patiemment les résultats du comité de relance. On veut que Produits forestiers Résolu se penche sur les résultats pour donner une réponse. Je ne peux pas dire que Résolu ne veut rien savoir, on est en mode attente. J'ai encore beaucoup de travailleurs qui m'appellent, ils sont prêts à revenir à l'usine et ont encore un sentiment d'appartenance.»

- Frédéric Auger