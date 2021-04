Quatre nouveaux cas en Abitibi-Témiscamingue

L'Abitibi-Témiscamingue compte quatre nouveaux cas de COVID-19 dans les 24 dernières heures.

Selon le CISSS-AT, ils se situent dans les MRC du Témiscamingue et de Rouyn-Noranda.

Deux personnes sont toujours hospitalisées en lien avec le virus.

Le nombre de cas actifs se chiffre maintenant à 64.

La santé publique encourage la population à poursuivre ses efforts pour freiner la transmission du coronavirus dans la région.

«La clé, c'est nos comportements. Il n'y a pas d'autres choses à faire que de respecter les consignes et les règles sanitaires qui sont en vigueur. Plus on va limiter nos contacts sociaux, plus on va garder la situation sous contrôle en région. Si tout le monde s’y tient, on va y arriver.»

-Caroline Roy, PDG du CISSS-AT