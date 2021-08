Québec dévoile l'Espace bleu de l'Abitibi-Témiscamingue

Le Vieux Palais d'Amos est choisi pour être l'Espace bleu de l'Abitibi-Témiscamingue.

Le premier ministre du Québec, François Legault, en a fait l'annonce, accompagné de la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais.

Québec injectera donc 25M$ pour remettre le bâtiment à jour afin qu'il soit utilisé comme musée et endroit où pourront être présentés des spectacles.

Le premier ministre nous explique pourquoi avoir choisi le Vieux Palais.

«On a un devoir de protéger notre patrimoine. Ça ne fera pas de tort d'avoir un peu d'amour au vieux palais. On va le rénover et installer l'Espace bleu. On fait donc une pierres deux coups. On va garder le patrimoine. Je pense que c'est gagnant gagnant.»

-François Legault, premier ministre du Québec