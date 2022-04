Québec va embaucher des agents de liaison

Québec va financer des nouveaux postes d'agents de liaison au développement de la main-d'oeuvre.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, en a fait l'annonce ce matin (vendredi) à Pikogan.

Quatre postes d'agents sont créés pour Kitcisakik, Lac-Simon et Pikogan, l'autre étant partagé entre Winneway et Wolf Lake.

Les emplois sont nombreux en Abitibi-Témiscamingue et ça va continuer, avec beaucoup de départs à la retraite et une croissance économique.

Le ministre, Jean Boulet estime que d'embaucher des agents dans les communautés autochtones est un pari parfait :

«La formation, c'est la clé de la réussite et un atout pour le développement. Le rehaussement des compétences et la capacité de répondre aux besoins des entreprises. Les communautés autochtones, appropriez-vous vos besoins et faites-en la promotion.»

- Jean Boulet