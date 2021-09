Quel est l'avenir des campus du Cégep en Abitibi-Témiscamingue?

La saga entourant le cours de pilotage au Cégep relance le débat de l'équité sur les campus du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue.

Dans ce cas-ci, tout se termine bien pour Val-d'Or, mais il faut penser à long terme pour ce campus, comme pour celui d'Amos.

À Val-d'Or l'an passé, la direction a signé une entente avec le Cégep de St-Jérôme pour offrir une cohorte de Soins préhospitaliers d'urgence à Mont-Laurier. Les étudiants devront faire une année sur trois à Val-d'Or.

Il y a aussi l'important projet de résidences pour étudiants qui va aider, alors que la construction débute.

«Les trois campus de formation initiale sont importants pour le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. On est satisfaits et on cherche toutes les opportunités de grandir, à partir des particuliers de chacun. La réflexion se fait avec le conseil d'administration, qui est régional et on a une vision régionale. On souhaite développer les trois campus et n'oublions pas les deux autres MRC (Témiscamingue et Abitibi-Ouest), où on a un souci d'augmenter le niveau de formation.»

- Sylvain Blais, directeur du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue