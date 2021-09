L'automne sera un peu plus chaud que d'habitude dans notre région.

Selon Météomédia, les températures seront au-dessus des normales, grâce à une masse d'air chaud venant de l'Atlantique.

Les précipitations devraient être près des normales.

Entre septembre et la fin novembre, on reçoit habituellement 62cm de neige et 206mm de pluie.