Quelle est la place du numérique dans les études?

L'Institut national des mines publie un nouvel outil pour faciliter le virage numérique en éducation.

L'organisme a mené une étude pendant deux mois au milieu de 2020, questionnant dix établissements d'enseignement d'un peu partout au Québec.

Le virage est bel et bien réalité et les emplois sont de plus en plus hybrides.

Les méthodes d'enseignement sont et seront influencées par l'industrie 4.0. Il faut aussi penser à avoir suffisamment de personnel et des enseignants capables de le faire pour réussir.

Le conseiller à l'innovation et à la recherche à l'Institut national des mines, Alexandre Nana, explique pourquoi il important d'appliquer le virage maintenant et de bien le faire :

«Il y a un potentiel de décalage si les compétences des étudiants à la sortie sont décalées par rapport à où l'industrie est déjà rendue. Un deuxième risque serait que dans un établissement, on peut donner un cours avec l'intelligence artificielle alors que dans l'autre, on est toujours dans la méthode conventionnelle. À la sortie, il y aurait un décalage.» - Alexandre Nana

L'étude a été menée dans les programmes de conduite de machinerie lourde en voirie forestière et au DEC en technologie minérale, deux métiers en forte demande.

Un rapport complet de 70 pages est disponible sur le site de l'Institut.