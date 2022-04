Quelle est la suite des choses pour Samian?

L'artiste originaire de Pikogan Samian continue de s'illustrer dans différentes sphères de la vie artistique.

Sa vie d'acteur va bien.

Il a été une des vedettes de la série Aller simple et est la tête d'affiche du film l'Inhumain, qui doit sortir bientôt.

Sa passion de photographe est toujours aussi bien présente.

Il n'a jamais vraiment arrêté sa carrière d'auteur-compositeur-interprète entamée en 2007 avec l'album Face à soi-même.

Sauf que Samian se retrouve aussi de l'autre côté du micro, comme producteur.

«Non, je n'ai pas l'impression que ma carrière de comédien prend plus de place. J'ai plus l'impression que beaucoup de choses sortent dernièrement, mais ça a été tourné il y a un an ou un an et demi. Côté musique, il y a toujours mon album qui est là. Il y a aussi un côté le fun de porter un autre chapeau et produisant l'album de Katia Rock.»

- Samian