Quelle est la suite pour le compostage dans la MRCVO?

La MRC de la Vallée-de-l'Or n'a pas l'intention de s'asseoir sur le succès de sa première année de compostage.

80% de l'objectif de l'an 1 a été atteint, un chiffre jugé satisfaisant, mais il reste encore des gains à faire.

Les installations sont prêtes à en prendre plus. Avec la méthode actuelle, il est possible de transformer les matières putrescibles en compost en seulement quatre mois.

«On accélère le processus, parce qu'on est prêt à accueillir plus de tonnage. Ce sera bientôt au tour de l'industriel, commercial et institutionnel. On ajoute à ça les restaurants, les épiceries et les hôpitaux. Ce sont des volumes importants.»

- Martin Ferron, préfêt de la MRCVO