Quoi faire pour éviter la glissade de l'été

En vacance depuis quelques semaines, les jeunes ont peut-être déjà commencé à oublier certaines connaissances acquises durant l'année scolaire.

Ce phénomène appelé glissade de l'été se produit chaque année et touche particulièrement les élèves qui éprouvaient déjà des difficultés d’apprentissage et ceux provenant de milieux plus vulnérables.

C'est pourquoi l'organisme Action Réussite propose deux projets.

Premièrement, le projet «Lit de camp» est projet clé en main visant à offrir des activités littéraires et à augmenter l’accessibilité à la lecture pour les enfants âgés de 5 à 12 ans pendant la période estivale directement dans les

camps de jour. Une formation est offerte aux animateurs des camps afin de les outiller dans l’animation

d’activités de lecture.

Par la suite, il y a «La boîte à lire», qui est des trousses adaptées aux 12-18 ans afin de piquer leur curiosité, stimuler la lecture et développer le plaisir de lire comme activité individuelle ou de groupe. Les trousses sont remises gratuitement dans les maisons des jeunes de la région.

La coordonnatrice au développement chez Action Réussite, Marie-Claude Lacombe, mentionne que les parents peuvent aussi contribuer.

«L'idée est de faire des activités stimulantes comme par exemple faire une recette avec notre enfant, c'est un peu comme une expérience scientifique. On peut aussi jouer à des jeux de société, jouer aux cartes ou lire 15 minutes au parc ou à la plage. L'objectif est de les amuser en le faisant.»

Marie-Claude Lacombe croit que davantage d'élèves sont à risque cette année à cause de la Covid-19 et les variations du mode d'enseignement qu'il y a eu au cours de l'année.