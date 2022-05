Repêchage de la LHJMQ : année maigre pour l'Abitibi-Témiscamingue?

Ça pourrait être une mince récolte pour l'Abitibi-Témiscamingue au prochain repêchage de la LHJMQ.

Selon la liste finale de la centrale de recrutement, le meilleur espoir d'ici est l'attaquant Elliot Ogonowski.

Il est un espoir de cinquième tour.

Évidemment, il suffit d'une seule équipe qui voit les choses différemment pour qu'Ogonowski ou un autre sortent plus tôt.

Du midget espoir de Rouyn-Noranda, le défenseur Mathis Tremblay est le suivant sur la liste, vu comme un choix potentiel entre les rondes 6 et 8.

Dans les rondes 9 à 12, on retrouve les attaquants Arsène Beauregard, Félix Lunam et Adam Verroneau des Forestiers, en plus de l'attaquant Jacob Rbert, du midget espoir Rouyn-Noranda.