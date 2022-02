Résolu veut maintenir tous les emplois en Abitibi

Produits forestiers Résolu semble déterminé à maintenir tous ses emplois actuels en Abitibi.

La compagnie compte acheter l'usine Boralex de Senneterre et poursuivre sa production d'énergie verte à partir de l'écorce de sa scierie, située tout près.

Une offre sera faite aux travailleurs de Boralex dès l'acquisition pour qu'ils demeurent en poste.

Le directeur principal des Affaires publiques chez Résolu, Louis Bouchard, explique que ce ne serait pas le temps d'aller à contre-courant, alors que l'industrie a besoin de travailleurs :

«Pour nous, ça va demeure essentiellement le statu quo, on maintient les opérations comme elles sont. Les choses devraient se poursuivre de façon assez fluide. Nous, on a une fibre de qualité et des gens extrêmement qualifiés et dévoués. Ils aiment la forêt et connaissent la forêt.»

- Louis Bouchard