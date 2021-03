Retour sur les glaces pour le Valdorien Félix Asselin

Après avoir participé au championnat canadien de curling masculin la semaine dernière, le Valdorien d'adoption Félix Asselin retrouve, aujourd'hui, les glaces de curling à Calgary.

Il participe au championnat canadien double mixte avec sa blonde Laurie St-Georges qui a participé au Scotties en février.

Félix explique que la préparation et les objectifs sont différents pour les deux tournois.

«Ce n'est vraiment pas la même partie, ce n'est pas les mêmes stratégies non plus et pas les mêmes coéquipiers. On approche ça comme une semaine pour le plaisir en couple et on va donner notre 100% et on va espérer le plus de parties possible.»

-Félix Asselin