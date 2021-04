RETROUVÉE Une jeune valdorienne est portée disparue

La Sûreté du Québec demande l'aide de la population pour retrouver une adolescente de Val-d'Or.

Antonia Shashaweskum n'a pas été vue depuis hier (mercredi), alors qu'elle se déplaçait à pied, soit dans le secteur de Val-d'Or ou celui de Pikogan.

Ses proches craignent pour sa santé.

La jeune femme fait cinq pieds et six pouces et pèse 150 livres.

Elle a les cheveux courts, teints mauves et roses.

Elle a un perçage au sourcil.

Si vous apercevez Antonia, vous pouvez communiquer avec le 911.