La Sûreté du Québec a besoin d'aide pour retrouver deux adolescentes de Val-d'Or

Miliana Papatie 11 ans et Naymes Papatie, 14 ans, sont disparus depuis hier midi (jeudi).

À ce moment, les deux jeunes se déplaçaient à pied au centre-ville et les proches craignent pour leur sécurité.

Miliana fait 5 pieds et 7 pouces et pèse 100 livres. Naymes est à 5 pieds 8 pouces et 130 livres.

Info : 911 ou 1-800-659-4264