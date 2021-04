Revitalisation de Val-d'Or : de gros travaux à venir

La phase 2 de revitalisation du centre-ville de Val-d'Or approche.

Cette fois, le secteur visé est entre les 8è et 9è rue.

L'appel d'offres pour dénicher l'entrepreneur général est en cours et le contrat pourrait être octroyé aussi tôt qu'au début mai.

Il reste aussi de l'aménagement à faire, en surface seulement, sur la phase 1 de l'an passé.

Les commerçants seront rencontrés dans les prochaines semaines pour avoir un aperçu de ce qui s'en vient.

Le maire de Val-d'Or se dit par ailleurs préoccupé par le prix des matériaux.

«Il y a des dossiers où l'on sort avec des prix compétitifs et il y en a d'autres dont la compétition est moins marquée. On essaie d'avoir des repères avec les achats des années antérieurs sur les mêmes produits. On voit ces hausses constantes là qui nous tiennent sur le qui vive.»

Pierre Corbeil croit que les villes doivent s'ajuster à cette réalité.

«On va gérer ça avec les budgets qu'on a. Je veux dire qu'on ne peut pas partir chacun de notre côté aller frapper à la porte du gouvernement et lui dire que ça coûte plus cher. C'est soit qu'on fait moins de travaux, qu'on revise nos plans ou on ne fait pas les travaux cette année et qu'on retourne en appel d'offres quand l'inflation sera moins présente.»

-Pierre Corbeil, maire de Val-d'Or