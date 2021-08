Justin Robidas est le nouveau capitaine des Foreurs de Val-d'Or.

Ce n'est pas une grande surprise, lui qui était déjà un meneur l'an passé à 17 ans et qui portait le A d'assistant.

À 18 ans, maintenant repêché dans la Ligue nationale et incontestablement le joueur le plus talentueux de l'équipe, Robidas aura la pression de mener les siens le plus loin possible.