Rouyn-Noranda dévoile les résultats de son recensement pour son PDZA

La Ville de Rouyn-Noranda présente les résultats découlant de son recensement sur les usages exercés dans sa zone verte.

C'est dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan de développement de la zone agricole (PDZA).

Les résultats démontrent que les quartiers avec les plus grandes proportions d’usages agricoles en zone verte sont ceux de Cloutier, Cléricy et Beaudry et que les quartiers avec les plus grandes superficies utilisées à des fins agricoles sont ceux de Mont-Brun, Rollet et Beaudry.

L'actualisation des données permet d'obtenir un portrait plus juste et détaillé des zones vertes et cela permet d’analyser l’évolution du territoire agricole de la Ville.

Le PDZA est un projet financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.