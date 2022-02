Saison 2021 : les chasseurs avaient le compas dans l'oeil

Les chasseurs d'orignaux ont connu une bonne année 2021 dans la zone 13, qui représente la majorité de l'Abitibi-Témiscamingue.

Selon les données du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 2 913 bêtes ont été abattues.

Ça inclut tous les types d'armes (carabine, arc et arbalète) et tous les genres d'animaux (femelles, mâles et veaux).

C'est pratiquement le même nombre de réussites (2 904) qu'en 2019.

825 ours et neuf cerfs de Virginie ont aussi été récoltés.